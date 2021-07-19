Son dakika... AB, "terör listesindekilere" yaptırımları uzattı
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Son dakika... AB, "terör listesindekilere" yaptırımları uzattı

Son dakika... AB, 'terör listesindekilere' yaptırımları uzattı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Avrupa Birliği (AB), aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgüt ile 14 kişinin bulunduğu "terör listesine" yönelik yaptırımları 6 aylığına uzattı.

Avrupa Birliği (AB), aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgüt ile 14 kişinin bulunduğu "terör listesine" yönelik yaptırımları 6 aylığına uzattı.

AB Konseyi, Şubat 2021'de yayımlanan ve terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere, finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi uzatma kararı aldı.

PKK, TAK, DHKP-C, İBDA-C gibi örgütlerin yanı sıra Hamas, Hizbullah'ın askeri kanadı ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Dairesi de listede yer alıyor. Listedeki 14 kişi arasında PKK elebaşlarından Dalokay Şanlı da bulunuyor.

AB, ilk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere, üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.

AB'nin, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ için BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı ayrı bir yaptırım rejimi ile kendi yaptırımlarını uyguladığı bir mekanizması daha bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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