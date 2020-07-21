Son dakika... - AB tarihinin en uzun zirvesinde anlaşma çıktı- AB Liderleri nihayet anlaşmaya vardı
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Son dakika... - AB tarihinin en uzun zirvesinde anlaşma çıktı- AB Liderleri nihayet anlaşmaya vardı

Gelen son dakika haberine göre - AB tarihinin en uzun zirvesinde anlaşma çıktı AB Liderleri nihayet anlaşmaya vardı Avrupa Birliği Devlet ve Hükumet Başkanları 5 günlük tarihi zirve sonrasında AB'nin korona virüs sonrası bütçesi ve ekonomik destek paketinde anlaştı.

21.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:56

- AB tarihinin en uzun zirvesinde anlaşma çıktı

AB Liderleri nihayet anlaşmaya vardı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Devlet ve Hükumet Başkanları 5 günlük tarihi zirve sonrasında AB'nin korona virüs sonrası bütçesi ve ekonomik destek paketinde anlaştı. Anlaşma kapsamında 750 Milyar Euroluk bir fon AB ülkelerinin ekonomilerindeki daralmaya karşı kullanılacak.

AB Komisyonu geçtiğimiz haftalarda AB ekonomisine destek olması amacıyla 750 milyar Euroluk bir paket önermişti. Bu paket üzerine korona virüs salgını nedeniyle sanal ortamda yapılan bir önceki AB Liderler zirvesinde anlaşma sağlanamamıştı. Uzaktan müzakere yöntemiyle ilerleme sağlanamayacağı görüşü nedeniyle bu kez liderlerin bizzat Brüksel'e gelerek toplantıya katılmaları tercih edilmişti. Ancak yüz yüze görüşmeler planlananın aksine günlerce sürdü. Liderler, sabah saatlerinde anlaşmaya vardı. Sabaha karşı 05: 30 civarında sona eren AB Liderler Zirvesi sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak bir basın toplantısı düzenledi. Anlaşma sağlandığını duyuran ikili, bu anlaşmanın AB'nin güçlü olduğunu gösterdiğini, bu anlaşma ile AB ekonomisinin ve AB halklarının geleceği için büyük bir adım olarak nitelendirdi.

"Başarı ile sonuçlanan bir maraton"

Basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Charles Michel; "Kurtarma paketi ve Avrupa bütçesi ile ilgili bir anlaşmaya vardık. Bunlar, elbette, tüm Avrupalılar için çok zor zamanlarda yapılan zor görüşmelerdi. 27 üye ülkenin tamamı, özellikle de vatandaşlarımız için başarı ile sonuçlanan bir maraton. Bu iyi bir anlaşma. Bu güçlü bir anlaşma. ve en önemlisi, şu anda Avrupa için doğru anlaşma bu. Sıkı çalışmaları için tüm liderlere, Komisyon Başkanına ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Ortak sorumluluk ve dayanışma gösterdik ve ortak geleceğimize olan inancımızı da gösterdik. ve bu anlaşma Avrupa'nın eylem için bir güç olduğuna dair somut bir sinyal gönderiyor. Önümüzdeki 7 yıl için 1 trilyon 74 milyar Euro tutarında bir bütçeyi desteklemeye karar verdik. Ekonomik iyileşme kapasitesini desteklemek için ise 750 milyar Euro seferber etmeye karar verdik. Avrupa birleşti, Avrupa var" ifadelerini kullandı.

AB tarihinin en uzun zirvesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "AB'nin mali çıkarlarını korumak üzere bir anlaşma sağladık. Anlaşma metninde önemli konuları kaydettik. Söz konusu olan 750 milyar Euroluk paket, Yeşil Avrupa Paktı, AB'nin dijitalleşmesi, dayanıklılığımızın arttırılması, modern bir ortak pazar alanlarında kullanılacak" şeklinde konuştu.

AB tarihinin en uzun zirvesi olarak kayıtlara geçen bu toplantıların ardından varılan anlaşma 151 maddeyi içeriyor. 65 sayfalık sonuç bildirisinde 2021-2027 yılları arasında yürürlükte olacak AB bütçesine dair ortak eylem planını da içeriyor.

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Son dakika... - AB tarihinin en uzun zirvesinde anlaşma çıktı- AB Liderleri nihayet anlaşmaya vardı

Kaynak: İHA

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