Son dakika... AB, Sırbistan, İngiltere ve Macaristan'dan Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle taziye mesajları
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Son dakika... AB, Sırbistan, İngiltere ve Macaristan'dan Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle taziye mesajları

Son dakika... AB, Sırbistan, İngiltere ve Macaristan'dan Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle taziye mesajları
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajları gönderdi.

AB Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini iletti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından, Türkiye'de yayılmaya devam eden orman yangınlarını duymaktan ve yarattığı yıkıcı etkiyi görmekten oldukça fazla üzüntü duyduğunu ifade ederek "Düşünce ve dualarımız bu olaylardan etkilenenlerle ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hayatlarını tehlikeye atan acil servis ekipleriyledir." mesajını paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Manavgat'tan, Marmaris'ten ve başka yerlerden gelen haberlerin ve fotoğrafların çok üzücü olduğunu belirterek yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Matis, yangınların söndürülmesi için çalışanlara da teşekkürü bir borç bildiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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