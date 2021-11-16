Son dakika: AB'nin operasyonel savunma rehberi "Stratejik Pusula", Mart 2022'de hazır olacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Savunma Bakanlarıyla istişareleri doğrultusunda, hazırladığı "Stratejik Pusula" taslağına Mart 2022'deki AB Liderler Zirvesi'ne kadar son halini vereceğini söyledi.

Borrell, AB savunma bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Birliğin savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edebilmesi hedefine ilişkin çerçeveyi belirleyen "Stratejik Pusula" belgesinin görüşüldüğünü belirten Borrell, belgenin ön sözünde "savaş ve barış arasındaki klasik ayrımın ortadan kalktığını" yazdığını ifade etti.

Borrell, Belarus'tan yönelen tehdidin hibrit tehlikelere iyi bir örnek oluşturduğuna işaret ederek, Stratejik Pusula'nın hızlı eyleme geçme, yatırım yaparak savunma kabiliyetlerini güçlendirme ve başta NATO olmak üzere ortaklıkları kuvvetlendirme gibi boyutları içerdiğini söyledi.

"Avrupa topraklarının savunulması için NATO'ya alternatif yok." diyen Borrell, söz konusu pusulada zikredilen oluşumların NATO'yu ancak tamamlar nitelikte olacağının altını çizdi.

5 bin kişilik güç "modüler" olacak

Borrell, Stratejik Pusula'nın öngördüğü 5 bin kişiden oluşabilecek "hızlı intikal kuvveti"nin farklı durumlara uyum sağlayabilecek şekilde "modüler" olmasını tasarladığını vurgulayarak, bugünkü istişareler doğrultusunda Mart 2022'deki AB Liderler Zirvesi'ne kadar en az iki taslak daha hazırlayacağını ve son halini vereceğini kaydetti.

ABD ile savunma işbirliği

Borrell, Bakanların ABD'nin Avrupa Savunma Ajansının (EDA) projelerine katılımına imkan verecek idari düzenlemenin görüşülmesi için yetki onayı verdiklerini belirtti.

Yetkinin ABD yönetiminin isteği üzerine verildiğini söyleyen Borrell, bu konuda ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Hint-Pasifik bölgesi

Borrell, Stratejik Pusula kapsamında Hint-Pasifik bölgesinde denizcilik alanında nasıl politikalar geliştirileceğini ele aldıklarını,AB'nin bu alan ile daha fazla ilişki kurması gerektiğini belirtti.

Afrika

AB Temsilcisi, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projeleri çerçevesinde Mozambik, Mali, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde eğitim misyonlarının konuşlandırılması konusunda nasıl daha etkili olunabileceğini masaya yatırdıklarını aktardı.

Ukrayna

AB Savunma Bakanlarının toplantıda Rusya'nın Ukrayna sınırına son dönemde artan yığınağını da ele aldıklarını dile getiren Borrell, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin arkasında güçlü biçimde durduğumuzu söylememe izin verin." ifadesini kullandı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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