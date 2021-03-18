Son dakika: AB'nin dış ticareti ocakta azaldı
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Son dakika: AB'nin dış ticareti ocakta azaldı

18.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:39
Son dakika: AB'nin dış ticareti ocakta azaldı

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı biçimde uygulandığı ocak ayında geriledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı biçimde uygulandığı ocak ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalarak 148,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 16,9 düşüşle 139,9 milyar avroya indi. Böylece AB'de ocak ayında 8,4 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 daralarak 163,1 milyar avro, ithalat da yüzde 14,1 gerileyerek 156,8 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ocakta yaklaşık 6,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 28,1 milyar avro ile ABD, 18 milyar avro ile İngiltere, 16,1 milyar avro ile Çin, 11,6 milyar avro ile İsviçre, 5,9 milyar avro ile Türkiye ve 5,7 milyar avro ile Rusya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33,3 milyar avro ile Çin, 14,5 milyar avro ile ABD, 10,2 miyar avro ile Rusya, 8,8 milyar avro ile İsviçre, 6,4 milyar avro ile Birleşik Krallık, 5,7 milyar avro ile Türkiye, 4,8 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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