Son dakika! AB'nin dış ticareti ekimde düştü
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Son dakika! AB'nin dış ticareti ekimde düştü

16.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:42
Son dakika! AB'nin dış ticareti ekimde düştü

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ekim ayında geriledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ekim ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 178,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 14,3 gerileyerek 150,8 milyar avroya düştü.

Böylece AB, ekim ayında yaklaşık 28,1 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 daralarak 199,3 milyar avro, ithalat yüzde 11,7 gerileyerek 169,3 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ekimde yaklaşık 30 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31 milyar avro ile ABD, 26,6 milyar avro ile İngiltere, 18,4 milyar avro ile Çin, 13,1 milyar avro ile İsviçre, 7,5 milyar avro ile de Türkiye ve Rusya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33 milyar avro ile Çin, 16,4 milyar avro ile ABD, 15,4 milyar avro ile İngiltere, 9,8 milyar avro ile İsviçre, 7,9 milyar avro ile Rusya, 6,4 milyar avro ile Türkiye ve 4,8 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.

Öte yandan, ocak-ekim döneminde AB'nin Türkiye'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 56,8 milyar avro, ithalatı ise yüzde 12 azalarak 51,4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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