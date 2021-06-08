Son dakika... AB'nin bu ay içinde Belarus'a ilave yaptırım kararı alması bekleniyor
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Son dakika... AB'nin bu ay içinde Belarus'a ilave yaptırım kararı alması bekleniyor

Son dakika... AB'nin bu ay içinde Belarus'a ilave yaptırım kararı alması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus tarafından indirilmesi ve yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınmasının ardından Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar için 21 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda karar...

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus tarafından indirilmesi ve yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınmasının ardından Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar için 21 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda karar alması bekleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'da düzenlenen Genel Kuruluna katılarak Belarus ile ilgili oturumda konuşma yaptı.

Borrell, Atina-Vilnius seferini yaparken Belarus'un başkenti Minsk'e bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle indirilen Ryanair uçağında bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alındığını, bunun ardından AB'nin Belarus'a havacılık alanında yaptırımlar uygulamaya başladığını hatırlattı.

AB Konseyinin talebi üzerine yeni ekonomik yaptırımların yolda olduğu mesajını veren Borrell, bunların da 21 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesini ümit ettiğini aktardı.

Borrell, "Bunlar Belarus ekonomisinin hayati sektörlerini etkileyecektir. Ancak yine de son kararı üye ülkeler verecektir. Bu konuda birlik içinde olacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Belarus'ta 450 siyasi tutuklu bulunduğunu, bunların serbest bırakılmasını istediklerini vurgulayan Borrell, Belarus'un demokratik bir ülke olması halinde 3 milyar avroluk bir destek paketinin hazır olduğunu belirtti.

AB, Ryanair uçağının indirilmesinin ardından Belarus hava yolu şirketlerinin AB hava sahası ile havalimanlarını kullanmasını yasaklamış, buna ilave yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamıştı.

AB'nin halihazırda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da içinde bulunduğu çok sayıda Belaruslu yetkili ve kuruluşa yönelik yaptırımları bulunuyor. Bunlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi kısıtlamaları içeriyor. Bu yaptırımlar, Ağustos 2020'de Belarus'ta yapılan seçimlerin adil olmadığı ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle başlatılmıştı.

Ryanair uçağının indirilmesi

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, 23 Mayıs'ta bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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