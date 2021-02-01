Son dakika... AB, Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınadı
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Son dakika... AB, Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınadı

01.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:40
Son dakika... AB, Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınadı

Son dakika gündem haberine göre Avrupa Birliği (AB), Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınayarak gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınayarak gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki mesajında darbeyi şiddetle kınadığını belirterek, Myanmar ordusuna ülke genelindeki baskınlarda yasa dışı şekilde gözaltına alınan çok sayıda kişiyi serbest bırakma çağrısında bulundu.

Michel, "Seçimlerin sonucuna saygı gösterme ve demokratik süreç, yeniden tesis edilmelidir." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de darbeyi şiddetle kınadığını bildirdi. Borrell, sosyal medyada, "Seçim sonuçlarına ve anayasaya saygı gösterilmeli. Myanmar halkı demokrasi istiyor. AB, onların yanındadır." mesajını paylaştı.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine ülke yönetimine bir yıllığına el koyduğunu duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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