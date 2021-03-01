Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da

01.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:01

Son dakika gündem haberi: AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi Fotoğraf çekimi Görüşmeden detaylar AB Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi

Fotoğraf çekimi

Görüşmeden detaylar AB Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.

Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:01:31. #1.15#
title