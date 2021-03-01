Son dakika... AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
01.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:01
Son dakika gündem haberi: AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi Fotoğraf çekimi Görüşmeden detaylar AB Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi
Fotoğraf çekimi
Görüşmeden detaylar AB Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı