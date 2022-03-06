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Son dakika: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen:

Son dakika politika haberi... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, " Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 11'inci gününde devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Rus savaş uçakları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı. Bu soruyla ilgili derinlemesine bir soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlardan bahsetmişti. Bunlar dikkatlice belgelenecektir" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rusya, Savaş, Politika, Haberler

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