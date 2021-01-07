Son Dakika | AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "ABD seçimini Biden kazanmıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "ABD seçimini Biden kazanmıştır"

07.01.2021 01:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:36
Son Dakika | AB Komisyonu Başkanı von der Leyen:

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'deki olayların ardından ABD başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazandığını, kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'deki olayların ardından ABD başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazandığını, kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi sonucunun resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto için barikatları aşarak Kongre binasına girmelerinin ardından Biden'ın Twitter'daki "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir." mesajını alıntılayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.

AB Komisyon Başkanı, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. Yönetimin barışçıl şekilde devri esastır. Başkanlık seçimini Joe Biden kazanmıştır. Gelecek ABD Başkanı olarak kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Pınar Gültekin Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Metin Oktay Güven Yalçın Fırat Aydınus İsmail Kartal
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "ABD seçimini Biden kazanmıştır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 01:46:09. #1.14#
title