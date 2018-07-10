AB'den Trump'a Sert Tepki: Daha Saygılı Ol, Yoksa Müttefik Sayın Azalır

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD'nin müttefiklerine karşı daha saygılı olması gerektiğini zira müttefiklerinin sayısının fazla olmadığını söyledi. AB ile ABD arasındaki ilişkiler bir süredir gergin seyirde ilerliyordu. Tusk, "Sevgili Amerika, müttefiklerinizi takdir edin zira sayıları çok fazla değil" ifadelerini kullandı.

"ABD, AVRUPA'DAN DAHA İYİ MÜTTEFİKE SAHİP OLMADI VE OLMAYACAK"