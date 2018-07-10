AB'den Trump'a Sert Tepki: Daha Saygılı Ol, Yoksa Müttefik Sayın Azalır
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, ABD'nin müttefiklerine karşı daha saygılı olması gerektiğini zira müttefiklerinin sayısının fazla olmadığını söyledi.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD'nin müttefiklerine karşı daha saygılı olması gerektiğini zira müttefiklerinin sayısının fazla olmadığını söyledi. AB ile ABD arasındaki ilişkiler bir süredir gergin seyirde ilerliyordu. Tusk, "Sevgili Amerika, müttefiklerinizi takdir edin zira sayıları çok fazla değil" ifadelerini kullandı.
"ABD, AVRUPA'DAN DAHA İYİ MÜTTEFİKE SAHİP OLMADI VE OLMAYACAK"
Tusk, Brüksel'deki NATO-AB 2. ortak bildirisi imza töreninde yaptığı konuşmada, "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa'yı doğrudan eleştiren Trump'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan Trump, ABD Avrupa'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Bugün Avrupa savunmaya Rusya'dan çok daha fazla ve Çin kadar harcama yapıyor." ifadelerini kullandı. "DOSTLARINIZIN KIYMETİNİ BİLİN, NETİCEDE ÇOK FAZLA DOSTUNUZ YOK" Tusk, Trump'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok. Para önemlidir ama genel iş birliği daha önemlidir." uyarısında bulundu. Trump'ın ABD'nin Avrupa'yı düşmanlara karşı tek başına koruduğuna dair açıklamasına değinen Tusk, Avrupa'nın 11 Eylül'ün ardından ABD'ye ilk destek verenlerden olduğunu ve Afganistan'da Avrupalı askerlerin ABD'li askerlerle beraber omuz omuza savaştığını anımsattı. "STRATEJİK ORTAĞINIZ KİM, STRATEJİK PROBLEMİNİZ KİM" Tusk, "Sayın Başkan, yarın NATO zirvesinde görüştüğümüzde ve Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünüzde lütfen şunu aklınızda bulundurun, stratejik ortağınız kim, stratejik probleminiz kim" dedi.
Tusk, Brüksel'deki NATO-AB 2. ortak bildirisi imza töreninde yaptığı konuşmada, "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa'yı doğrudan eleştiren Trump'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan Trump, ABD Avrupa'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Bugün Avrupa savunmaya Rusya'dan çok daha fazla ve Çin kadar harcama yapıyor." ifadelerini kullandı.
"DOSTLARINIZIN KIYMETİNİ BİLİN, NETİCEDE ÇOK FAZLA DOSTUNUZ YOK"
Tusk, Trump'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok. Para önemlidir ama genel iş birliği daha önemlidir." uyarısında bulundu. Trump'ın ABD'nin Avrupa'yı düşmanlara karşı tek başına koruduğuna dair açıklamasına değinen Tusk, Avrupa'nın 11 Eylül'ün ardından ABD'ye ilk destek verenlerden olduğunu ve Afganistan'da Avrupalı askerlerin ABD'li askerlerle beraber omuz omuza savaştığını anımsattı.
"STRATEJİK ORTAĞINIZ KİM, STRATEJİK PROBLEMİNİZ KİM"
Tusk, "Sayın Başkan, yarın NATO zirvesinde görüştüğümüzde ve Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünüzde lütfen şunu aklınızda bulundurun, stratejik ortağınız kim, stratejik probleminiz kim" dedi.