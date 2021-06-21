Son dakika... AB'den Belarus'a yeni yaptırım kararı

Son dakika haber... Avrupa Birliği (AB), "ciddi insan hakları ihlalleri" ve Ryanair uçağının geçen ay bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi nedeniyle Belaruslu onlarca kişi ve kuruluşa kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), "ciddi insan hakları ihlalleri" ve Ryanair uçağının geçen ay bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi nedeniyle Belaruslu onlarca kişi ve kuruluşa kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Belarus'ta "artan insan hakları ihlalleri ve sivil topluma, demokratik muhalefete, gazetecilere şiddet yoluyla baskı kurulduğu" gerekçesiyle 78 kişi ile 8 kuruluşa yaptırım uygulayacak.

Buna ek olarak 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı sebep gösterilerek Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması olayı nedeniyle 7 kişi ve 1 kuruluş da yaptırım listesine eklenecek.

AB'nin Belarus'a yönelik dördüncü yaptırım paketinin Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yakın olduğu bilinen bazı iş insanlarını da kapsadığı bildirildi. Yaptırım listesinde çok sayıda hakim, savcı, bürokrat, üst düzey güvenlik görevlisi ve milletvekilinin yanı sıra Lukaşenko'nun oğlu Dimitry Lukaşenko da yer alıyor.

Listeye alınan kuruluşlar arasında ise dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden devlete ait OJSC Belaz, otomobil üreticisi OJSC Minsk ile Belarus'tan petrol ürünleri ihraç yetkisine sahip tek özel şirket olan NNK bulunuyor.

AB Konseyi'nin açıklamasında, "Bu yaptırımlar rejimin destekçilerine, Lukaşenko'ya verdikleri desteğin büyük bedelinin olacağı şeklinde güçlü bir mesaj gönderecektir." ifadesi yer aldı.

Yeni yaptırımlarla AB'nin Belarus'ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 166'ya, kuruluş sayısı da 15'e çıktı.

AB, Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar seyahat kısıtlaması, varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam