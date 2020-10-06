Son dakika! AB'den Batı Balkanlara 9 milyar avroluk destek paketi

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkan ülkeleri için 9 milyar avroluk ekonomi ve yatırım paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkan ülkeleri için 9 milyar avroluk ekonomi ve yatırım paketini onayladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, Batı Balkanlarda uzun vadede ekonomik iyileştirme, yeşil ve dijital dönüşüme destek ile ülkelerin AB'ye üyelik sürecine katkı sağlamayı hedefleyen paketin bölge için çok önemli olduğu ifade edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, altı Batı Balkan ülkesinin AB'nin bir parçası olduğunu belirterek bu ülkelerin gelişimine destek vermekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Paketin bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirten Borrell, "Paket, AB üyelik yolunda ilerleyen bu ülke halklarına daha modern, yeşil ve refah bir ortam sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de 9 milyar avronun ulaşım, enerji, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında yapılacak yatırımlarda kullanılacağına işaret ederek paketin başarılı bir bölgesel iş birliği sunduğunu kaydetti.

Paketin içeriğine ilişkin açıklamada da sağlanacak maddi yardımla bölgede otoyol ve demiryolu hatları, yenilenebilir enerji kullanımı ile enerji verimliliğini artırmak adına kamu ve özel sektör binalarının yenilenmesi, gaz emisyonunu azaltacak projeler ve atık su yönetimi alanlarında yatırım yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija