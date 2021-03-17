Son dakika: AB'de yıllık enflasyon şubatta arttı

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği'nde (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonu ile ocak ayı inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, şubatta sabit kaldı.

AB'de ise ocak ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3'e çıktı.

Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde eksi 0,1 olarak ölçüldü.

-İnşaat üretimi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükselirken, 2020'nin ocak ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 16,3 ile Fransa, yüzde 8,4 ile Slovenya ve yüzde 7,4 ile Macaristan oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 12,2 ile Almanya, yüzde 2,3 ile Slovakya ve yüzde 1,3 ile Bulgaristan'da gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker