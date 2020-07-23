Son Dakika | AB Brexit'in sonuçları için 5.0 milyar euro ayırıyor - Barnier Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, yıl sonunda anlaşmasız bir Brexit'in olası sonuçlarını karşılamak için 5.0 milyar euroluk bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, yıl sonunda anlaşmasız bir Brexit'in olası sonuçlarını karşılamak için 5.0 milyar euroluk bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barnier, geçiş sürecinin sonuna kadar, gümrük vergileri de dahil, Brexit müzakerelerinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda, çok daha fazla sürtüşme yaşanabileceği uyarısı da yaptı.

The Telegraph'ın Çarşamba günü yayımlanan haber ine göre, Birleşik Krallık AB ile ilişkilerini "anlaşmasız" bitirmeyi öngörüyor. Gazetenin, "üst düzey kaynaklara" dayandırdığı haber ine göre Londra hükümeti, AB ile ticari ilişkilerini Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları çerçevesinde yürütmeyi tercih edecek.Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, eğer AB uzlaşmaya hazır olduğunu göstermezse, ülkesinin anlaşmasız Brexit için hazır olduğunu söyledi.

Merkel de, kaşılık olarak, konuyla ilgili görüşmelerde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle, Londra'dan daha çok "gerçekçilik" istedi.

Kaynak: DHA