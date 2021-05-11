Son dakika 3. sayfa: AB, AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: AB, AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı

Son dakika 3. sayfa: AB, AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Avrupa Birliği, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı.

Avrupa Birliği, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, düzenlediği basın toplantısında Covid-19'a karşı aşı geliştiren AstraZeneca ilaç şirketine yeni bir hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Keersmaecker, ikinci davanın AB ile AstraZeneca satın alma sözleşmelerinin ihlal edilip edilmediğini belirleyeceğini açıkladı. AstraZeneca'nın ön satın alma sözleşmesindeki anlaşma ve koşullara uymadığını iddia eden Keersmaecker, mahkemede AB'nin güçlü savunmalarının olduğunu belirterek, "AstraZeneca oldukça önemli ölçüde yatırım yaptığımız endüstriyel kapasitelere sahip ve şirketin gerekli dozları üretmesine izin veren birkaç fabrikası var" dedi.

AB'nin maddi tazminat talep etmediğini kaydeden Keersmaecker, "Aşıların teslim edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte AB ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen 120 milyon dozdan yalnızca 30 milyon doz aşıyı AB'ye teslim eden AstraZeneca'nın, ikinci çeyrekte başlangıçta planlanan 180 milyon dozun yalnızca 70 milyonunu teslim etmesi bekleniyor.

AstraZeneca, AB ile yaptıkları sözleşmede somut biçimde tedarik miktarı ve tarih taahhüt etmediklerini, davanın temelsiz olduğunu iddia ederek kendini sıkı bir şekilde savunacağını belirtti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
8 aylık hamile hemşire koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı
8 aylık hamile hemşire koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Cyle Larin Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: AB, AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:17:29. #1.15#

title