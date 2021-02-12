Son Dakika | AB Adalet Divanı, AB'den "tazminat isteyen" PKK'lı teröristin talebini reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika | AB Adalet Divanı, AB'den "tazminat isteyen" PKK'lı teröristin talebini reddetti

12.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:48
Son Dakika | AB Adalet Divanı, AB'den

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB'nin "teröristler listesinde" bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Şanlı Dalokay'ın, "mal varlıklarının dondurulmasından dolayı zarara uğradığı" gerekçesiyle zararının AB Konseyi tarafından ödenmesi talebini reddetti.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB'nin "teröristler listesinde" bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Şanlı Dalokay'ın, "mal varlıklarının dondurulmasından dolayı zarara uğradığı" gerekçesiyle zararının AB Konseyi tarafından ödenmesi talebini reddetti.

AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı, AB Konseyi'nin "terör listesinde" bulunan ve karar metninde Hollanda'nın Rotterdam kentinde ikamet ettiği belirtilen Şanlı Dalokay'ın listeden çıkarılmak ve zararının tazmini için yaptığı başvuruyla ilgili kararını verdi.

Lüksemburg Mahkemesi, 10 Şubat 2021 tarihli kararında Dalokay'ın taleplerini kabul etmediğini bildirdi. Mahkeme masraflarının da Dalokay tarafından ödenmesine karar verildi.

PKK'nın finans işlerinden sorumlu Dalokay, AB Konseyi'nin mal varlıklarının dondurulmasını gerektiren kararı nedeniyle uğradığı maddi zararları Konseyin karşılamasını talep ediyordu.

Şanlı Dalokay, AB otonom terörist örgütler listesini belirleyen Konsey kararındaki "terörist kişiler" listesinde 31 Temmuz 2018'den bu yana yer alıyordu. Teröristin adı güncellenen listelerde yer almaya devam etti.

2018'de Konseyin dosyalarına erişim izni isteyen PKK'lı teröriste konuyla ilgili Hollanda istihbaratının 26 Mayıs 2016 tarihli, Hollanda Dışişleri Bakanlığının 17 Ekim 2016 ve 18 Aralık 2007 tarihli kararları iletilmiş ve birçok itirazı reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Çeşme İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | AB Adalet Divanı, AB'den "tazminat isteyen" PKK'lı teröristin talebini reddetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 20:53:54. #1.15#
title