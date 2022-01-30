Son dakika! AA, Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerini görüntüledi

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. . Svitlodarsk bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri AA tarafından görüntülendi.