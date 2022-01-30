Son dakika! AA, Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerini görüntüledi - Haberler
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Son dakika! AA, Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerini görüntüledi

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. . Svitlodarsk bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri AA tarafından görüntülendi.

Son dakika! AA, Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerini görüntüledi

Son dakika! AA, Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerini görüntüledi

Son dakika! AA, Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerlerini görüntüledi

AA - Güncel

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