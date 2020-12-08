Son dakika! 96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
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Son dakika! 96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

08.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:51
Son dakika! 96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Son dakika haberine göre ISPARTA'da yakalandığı koronavirüsü yenen 96 yaşındaki Hüseyin Temur, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu oldu.

ISPARTA'da yakalandığı koronavirüsü yenen 96 yaşındaki Hüseyin Temur, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu oldu. Temur, "Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

Davraz Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Temur, 26 Kasım günü, rahatsızlanınca Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Temur, hastanede tedaviye alındı. Covid-19 servisinde uygulanan tedavi ile koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuşan Hüseyin Temur, dün alkışlarla taburcu oldu. Hüseyin Temur, "Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan da Hüseyin Temur'un hastaneye halsizlik, omuz ve eklem ağrıları şikayetleriyle başvurduğunu anlatarak, sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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