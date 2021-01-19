Son dakika: 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı (2)

Son dakika haberler... BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programının 1'inci aşama 2'nci adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programının 1'inci aşama 2'nci adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı