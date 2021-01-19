Son dakika: 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika: 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı (2)

19.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:39
Son dakika: 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı (2)

Son dakika haberler... BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programının 1'inci aşama 2'nci adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programının 1'inci aşama 2'nci adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler İlham Aliyev Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ceyda Düvenci Seren Serengil Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 21:41:23. #1.14#
title