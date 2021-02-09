SON DAKİKA: 9 Şubat Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın, gram altın fiyatları 2021! Altın yükselir mi?
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SON DAKİKA: 9 Şubat Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın, gram altın fiyatları 2021! Altın yükselir mi?

09.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:23
SON DAKİKA: 9 Şubat Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın, gram altın fiyatları 2021! Altın yükselir mi?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 419,52 liradan işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 410,9 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 9 Şubat canlı altın fiyatları...

Yeni haftanın ikinci işlem gününde altının gram fiyatı 418 lira seviyesinden güne başladı. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 839 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 694 liradan işleme alınıyor. Peki günün altın fiyatlarına göre Cumhuriyet Altını kaç TL? İşte 9 Şubat 2021 tarihli altın fiyatları..

9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI...

9 Şubat'ta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar... https://finans.haberler.com/sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,50

SATIŞ: 407,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.792,00

SATIŞ: 2.829,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.778,00

SATIŞ: 2.820,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.680,60

SATIŞ: 2.733,72

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.363,00

SATIŞ: 1.384,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 682,00

SATIŞ: 694,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,34

SATIŞ: 418,44

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