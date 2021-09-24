Son dakika: 9 göçmenin öldüğü bot faciası sanıklarına ceza yağdı, karar istinafta bozuldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 3 yıl önce, 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği bot faciası davasında; 2 sanığa 7'şer kez müebbedin yanı sıra 57'şer yıl 6'şar ay, suça sürüklenen çocuk M.S.E.'ye de toplam 113 yıl hapis cezası verildi. Dosya istinafa taşındı, mahkeme heyeti de cezaların en üst sınırdan verilmiş olması nedeniyle fazla ceza tayini yapıldığına hükmedip, kararı bozdu.

Sahil Güvenlik'e, 9 Ağustos 2018'de saat 03.30 sıralarında, Kuşadası açıklarında kaçak göçmen botunun battığı ihbarı yapıldı. Bölgeye Sahil Güvenlik, uçak, helikopter ve bot ile ekipler sevk edildi. Uçakla yerleri belirlenen kaçak göçmenler için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen kurtarıldı. 7'si çocuk, 2'si kadın 9 Irak uyruklu kaçak göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kimlik tespitinde ölenlerin Delal Raad (6), Farah Raad (8), Fatima Müslim (2), Mahide Müslim (2), Maşael Müslim (37), Nagham Raad (9), Sarah Müslim (10), Shonem Ahmed (35), Tayyibe Müslim (5) oldukları belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, toprağa verildi.

Sanıkların avukatları ise Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen kararların ardından dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, M.S.E.'ye eksik ceza verilmesi, Sarıkaya ve Alşeyh'ye de cezaların en üst sınırdan verilmiş olması nedeniyle fazla ceza tayini yapıldığına hükmedip, kararı bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.