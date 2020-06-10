Son Dakika: 85 yaşındaki Süleyman dedenin bitmeyen çobanlık tutkusu Bir son dakika haberine göre Ordu'da erken yaşta çobanlığa başlayan 85 yaşındaki Süleyman Okutan, ilerleyen yaşına rağmen, yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada binlerce koyun sürüsünü idare ediyor.

Ordu'da erken yaşta çobanlığa başlayan 85 yaşındaki Süleyman Okutan, ilerleyen yaşına rağmen, yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada binlerce koyun sürüsünü idare ediyor.

Kabadüz Derinçay Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Okutan, 10 yaşında başladığı çobanlığı, yaklaşık 75 yıldır büyük bir tutkuyla devem ettiriyor.

Askerlik dışında hayatının önemli kısmını yaylalarda çobanlık yaparak geçiren Okutan, çok sevdiği bu mesleği sayesinde çocuklarını okuttu, ailesinin geçimini sağlayıp mal mülk sahibi oldu.

Havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden Çambaşı Yaylası'na çıkan Okutan, bir kısmı kendisine ait binlerce koyunun başına geçti.

Yaklaşık bin 500 koyunu meralarda idare edebilen Okutan, kış ayına kadar koyunların başında kalacak.

Okutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 torunu olduğunu, çobanlığa ailesinin aracılığı ile başladığını belirterek, çocuk yaşında başladığı çobanlığı aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bırakamadığını söyledi.

Çobanlık sayesinde çocuklarını okuttuğunu ve bağ bahçe sahibi olduğunu anlatan Okutan, çobanlıktan asla vazgeçemediğini, ömrünün sonuna kadar da bu işi yapacağını ifade etti.

Okutan, çobanlığın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu mesleğin kendisine huzur verdiğini aktararak, diyabet hastası olduğunu ancak bu iş sayesinde hayata bağlandığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 köyden besicinin koyunlarını yaylada aynı anda idare edebildiğini dile getiren Okutan, bu işin kendisine hiç zor gelmediğinin vurguladı.

Son yıllarda çobanlığa ilginin azaldığına da değinen Okutan, gençlerin çobanlığı kendi dönemlerinde olduğu gibi tercih etmediğini sözlerine ekledi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da Süleyman Okutan'ın yaylanın en eski çobanlarından olduğunu belirterek, "Kendisi uzun yıllardan beri burada çobanlık yapmaktadır. Bilgi, birikim ve tecrübesiyle genç çobanlara da her zaman örnek olmuştur. Süleyman amca, hayvancılığı en iyi bilenlerdendir. Şimdiye kadar kendisine teslim edilen koyunları iyi şekilde idare etmiştir." dedi.

Kaynak: AA