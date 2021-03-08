Son Dakika | 8 Mart'ta şehit eşleri ve anneleri unutulmadı
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Son Dakika | 8 Mart'ta şehit eşleri ve anneleri unutulmadı

08.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:36
Son Dakika | 8 Mart'ta şehit eşleri ve anneleri unutulmadı

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşleri ve anneleri ziyaret edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşleri ve anneleri ziyaret edildi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ve şehit eşlerini ziyaret edip çiçek sundular,

Kaymakam Gürçam, şehit ve gazilerin anneleri, eşleri ve kız kardeşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da ziyarette, "Aziz şehitlerimizin kıymetli hatıraları olan anneleri bizim en değerli varlıklarımızdır. Bizler bugün bu topraklarda rahatça gezebiliyorsak aziz şehitlerimiz ve kıymetli gazilerimiz sayesindedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bizlerin en kıymetli varlıkları olan şehit ve gazi annelerimizi, şehit eşlerini ve yakınlarını ziyaret ederek günlerini kutluyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır" dedi. - ADANA

Son Dakika | 8 Mart'ta şehit eşleri ve anneleri unutulmadı
Son Dakika | 8 Mart'ta şehit eşleri ve anneleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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