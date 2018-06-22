Son Dakika! 8 Gündür Bulunamayan Minik Leyla'nın Kaçırıldığı Öne Sürülen Minibüs Bulundu
Son dakika! Ağrı'da kaybolan ve 8 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın kaçırıldığı öne sürülen minibüsün sırrı çözüldü. Aracın sahibi çocuklara şeker dağıttığını doğrularken serbest bırakıldı.
Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Olay günü çocuklara şeker dağıtırken görülen ve şüpheli konumundaki beyaz minibüs, polisin sıkı takibi sonucu bulundu. Ağrı'da esnaflık yapan araç sahibinin, bayramın birinci günü eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini belirterek çocuklara da şeker verdiğini doğruladığı bildirildi. Yapılan araştırma da esnafın olayla ilgisinin bulunmadığını belirlenirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
EŞİ VE 4 ÇOCUĞU İLE KÖYE GİTMİŞ
Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan şüpheli beyaz minibüsün bir esnafa ait olduğu ortaya çıktı. Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini ve çocuklara da şeker verdiğini doğrulayan esnafın olayla ilgisi olmadığı belirlendi.
ARAMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını aydınlatan özel ekibin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı. Ayrıca AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide Leyla'yı aradı. (Kaynak: Habertürk)
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BENCE O YAVRUCAK O KÖYDE . . . ALLAH BİLİR NE YAPTILARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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en son görüntüyü çeken şahıs kimse onu iyi takip etsinler bence. görüntülerden hemen sonra kayboldu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hayırlı haberi bekliyoruzCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Yer yarıldı dibine girdi sanki çocuk :( Allah''ım nolursun bir mucize sağsalim bulunsun :((Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Allah ım inşallah iyi haber alırız yavrumuzdan sen koru YA RABBİMCevap Yaz 15 Yayından Kaldır