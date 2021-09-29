Son dakika... 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Son dakika haberlerine göre 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
SİNCAN, ANKARA (İHA) - 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolunda meydana gelen trafik kazasında 4'ü park halinde olan 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri