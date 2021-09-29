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Son dakika... 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolunda meydana gelen trafik kazasında 4'ü park halinde olan 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Son dakika... 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
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