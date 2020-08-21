Son dakika... 79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... 79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulundu.

Son dakika... 79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
21.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:04

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çamköy köyünde dün saat 16.30 sıralarında evinden ayrılan Z.B isimli alzheimer isimli kadının geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, Z.B. isimli Alzheimer hastası kadının bulunması için 3 asayiş timi, drone ve köylülerle birlikte arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda kayıp Z.B aynı gün saat 18.15 sıralarında Çamköy köyüne yaklaşık 2 km mesafede zeytin bahçelerinin içerisinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen kadın, ailesine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Ekonomi
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi Güncel
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Pres makinesine başını sokarak intihar etti 3. Sayfa
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Ekonomi
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Kepçenin içine düşen bayrağı, çocuklar düzeltti
Kepçenin içine düşen bayrağı, çocuklar düzeltti
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu
Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Saylak Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika... 79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 17:19:02. #1.14#
title