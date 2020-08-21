Son dakika... 79 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulundu.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulundu.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çamköy köyünde dün saat 16.30 sıralarında evinden ayrılan Z.B isimli alzheimer isimli kadının geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, Z.B. isimli Alzheimer hastası kadının bulunması için 3 asayiş timi, drone ve köylülerle birlikte arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalar sonucunda kayıp Z.B aynı gün saat 18.15 sıralarında Çamköy köyüne yaklaşık 2 km mesafede zeytin bahçelerinin içerisinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen kadın, ailesine teslim edildi. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA