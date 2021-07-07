Son dakika! 78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı
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Son dakika! 78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı

Son dakika! 78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde 78 yaşındaki vatandaş sulara kapılıp kayboldu.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde 78 yaşındaki vatandaş sulara kapılıp kayboldu. Bölgeye giden AFAD ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkül için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Öte yandan, sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinde birçok dere taştı, köprüler hasar gördü, bazı mahalleleri su bastı. İlçe genelinde bulunan çoğu ev ve iş yeri sular altında kaldı. - SAKARYA

Son dakika! 78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı
Son dakika! 78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı
Son dakika! 78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı
Son dakika! 78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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