Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı

14.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:31

Son dakika haberler: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı Kilis'in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Polat'i darp edilerek öldürdüğü iddiasıyla 5 kişi jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Polat'i darp edilerek öldürdüğü iddiasıyla 5 kişi jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri tarafından 2 Mart 2021 tarihinde Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat'tan (78), darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C.,O.C, Ö.Y., E.K,C.Y. JASAT tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla ilgili olarak 5 kişinin yakalanması Musabeyli ilçesinde memnuniyet ile karşılandı. Selahattin Polat'ın para için öldürüldü iddia eden zanlılar adliyeye sevk edildi. Hastane ve adliye çevresinde Jandarma Komando Birlikleri geniş güvenlik önlemi alırken, O.C.,O.C, Ö.Y., E.K,C.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul olay bırakmayan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT'ın kısa sürede cinayeti çözmesi, Musabeyli ilçesinde memnuniyet ile karşılandı.

Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı
Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı
Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı
Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı
Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı
Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı
Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ayşe Keşir Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Deniz Çakır Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:32:46. #1.16#
title