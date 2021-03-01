Son dakika: 71. Berlin Film Festivali çevrim içi olarak başladı
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Son dakika: 71. Berlin Film Festivali çevrim içi olarak başladı

01.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:48
Son dakika: 71. Berlin Film Festivali çevrim içi olarak başladı

Son dakika haberler: Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenecek 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) çevrim içi bölümü başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenecek 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) çevrim içi bölümü başladı.

Berlinale'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 71. Berlinale'nin 1-5 Mart'ta gerçekleşecek ilk bölümünde, sektör temsilcileri filmleri çevrim içi olarak izleyebilecek.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle basın toplantıları ve kırmızı halı etkinlikleri yapılmayacak.

15 filmin yarıştığı festivalde "Altın Ayı" ödülüne layık görülecek film, 5 Mart Cuma günü açıklanacak.

71. Berlinale'nin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran'da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

Bu yıl, 59 ülkeden 166 filmin izleyiciyle buluşacağı festivalin "Panorama" bölümünde, yönetmen Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" filmi gösterilecek.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sinemalar yaklaşık 4 aydır kapalı tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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