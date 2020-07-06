Son Dakika | 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
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Son Dakika | 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış

Bir son dakika haberine göre 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan...

06.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:43

7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış

Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti

DENİZLİ - Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kuzeninin, cesedi babasının bahçesinde bulunan 9 metrelik su kuyusuna attığı belirlendi. Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtları ve telefon sinyallerinin kesiştiği noktadan yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti

Denizli'de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ın ailesi, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı programı ekibinden yardım talebinde bulundu. Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S. (Sepetçi) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S. hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Programa katılan Levent Karaduman'ın annesi ve kız kardeşi, gelen haberi canlı yayında Müge Anlı'dan öğrendi. Anne aldığı haber karşısında dua ederek gözyaşına boğuldu. Müge Anlı'ya teşekkür eden anne Mesude Karaduman, "Rabbime şükürler olsun, Rabbim sesimi duydu, siz ve ekipler vesile oldu. Size ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ederim" dedi.

7 yıl önce kiralanan aracın kayıtlarından ulaşıldı

Gözaltına alınan ve tüm suçlamaları reddeden Ali Osman S'nin, 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan Cinayet Büro ekipleri, aracın kullandığı güzergahlardan birisi olan ve ailenin sık sık gündeme getirdiği şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evinde arama çalışması başlatıldı. Levent Karaduman ve Ali Osman S'nin son telefon sinyallerinin kesiştiği nokta da olan bölgede yapılan aramalar sırasında 9 metrelik ve içerisinde yaklaşık 5 metre su bulunan kuyuda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Osman S., Müge Anlı programına baş vuran Levent Karaduman'ın ailesinin tüm şüphesi ve programa katılmasını istemesine rağmen bir türlü programa katılmamıştı.

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Son Dakika | 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış

Kaynak: İHA

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