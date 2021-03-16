Son dakika... 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı
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Son dakika... 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı

16.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:01
Son dakika... 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı

Son dakika habere göre Samsun'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma dedektiflerinin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma dedektiflerinin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İcra Masasında "yaralama" ve Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından arama kararı ile birlikte hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., İlkadım ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT Timi ile müşterek yapılan çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İlkadım İlçesi Kadamut Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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