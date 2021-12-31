Son dakika... 7 yaşındaki çocuk antik kentteki su kuyusuna düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... 7 yaşındaki çocuk antik kentteki su kuyusuna düştü

Son dakika... 7 yaşındaki çocuk antik kentteki su kuyusuna düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde Milas yolu üzerinde bulunan dünyanın en büyük mermer antik kenti içinde yer alan ve içinde su bulunmayan 10 metre derinlikteki su kuyusuna 7 yaşındaki çocuk düştü.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde Milas yolu üzerinde bulunan dünyanın en büyük mermer antik kenti içinde yer alan ve içinde su bulunmayan 10 metre derinlikteki su kuyusuna 7 yaşındaki çocuk düştü.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası antik kente Büyükşehir Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 9-10 metre derinliğinde, 80-90 santim genişliğinde ve içinde su bulunmayan su kuyusuna merdiven yardımı ile inerek 7 yaşındaki İsmail Muaz Özen isimli çocuğu kuyudan çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim ettiler. Çoğun ilk yapılan sağlık müdahalesinde herhangi bir kırık çıkık bulunmadığı açıklandı. - MUĞLA

Son dakika... 7 yaşındaki çocuk antik kentteki su kuyusuna düştü

Son dakika... 7 yaşındaki çocuk antik kentteki su kuyusuna düştü

Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı

Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı

 Selzedelerden yürek yakan ifadeler: Koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: Koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title