Son dakika... 7 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
Gelen son dakika haberine göre 3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar3Kay'dan futbol dünyasına tuval üzerine akrilik painting tablolarıErsan Kay: Resme başladığımda anı yaşıyorum"Hedefim dünyaya açılmak""Gökhan İnler'in kişiliğine hayran kaldım""Resim ile futbol aşkım bir karışım...
07.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:29
3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar
3Kay'dan futbol dünyasına tuval üzerine akrilik painting tablolarıErsan Kay: Resme başladığımda anı yaşıyorum"Hedefim dünyaya açılmak""Gökhan İnler'in kişiliğine hayran kaldım""Resim ile futbol aşkım bir karışım oldu""Maldini benim için çok büyük bir sürprizdi""Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim""Yaptığım boya karışımıyla farklı bir şey ortaya çıkarttım""Çocuklara mesajım, dijital çağda kendilerini sanata da vermeleri"
SÜPER LİG18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe21.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
TRABZONSPORBordo mavililer, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAYSarı kırmızılılarda Aytemiz Alanyaspor maçının son çalışması yapılacak.16.00 Takım Alanya'ya gidecek.17.15 Kafilenin kente varışı
BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
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Kaynak: DHA