Son dakika... 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BARIŞ Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

BARIŞ Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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