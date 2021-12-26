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Son dakika! 7'NCİ KATTAN DÜŞEN KUZENLER İREM VE ZEHRA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) hayatını kaybetti.

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KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7'nci kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! 7'NCİ KATTAN DÜŞEN KUZENLER İREM VE ZEHRA ÖLDÜ

Son dakika! 7'NCİ KATTAN DÜŞEN KUZENLER İREM VE ZEHRA ÖLDÜ

Son dakika! 7'NCİ KATTAN DÜŞEN KUZENLER İREM VE ZEHRA ÖLDÜ

Kayseri'de 7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi

Kayseri'de 7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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