Son dakika! 7 kişinin öldüğü Tekirdağ'da 1 tona yakın kaçak içki ele geçirildi
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Son dakika! 7 kişinin öldüğü Tekirdağ'da 1 tona yakın kaçak içki ele geçirildi

Son dakika! 7 kişinin öldüğü Tekirdağ'da 1 tona yakın kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 13 vatandaşın tedavilerinin devam ettiğini belirterek, düzenlenen operasyonlarda 1 tona yakın kaçak içki ele geçirildiğini söyledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 13 vatandaşın tedavilerinin devam ettiğini belirterek, düzenlenen operasyonlarda 1 tona yakın kaçak içki ele geçirildiğini söyledi.

Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen hafta meydana gelen sahte içkiden ölümlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar hastanelere toplam 29 başvuru olduğunu belirten Vali Yıldırım, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Yıldırım, "Değerli arkadaşlar geçen hafta üzücü olaylar yaşadık. Tabii ki alkol insanlara zarar veriyor. Bunların sahtesi daha çok zarar veriyor. Hadiseyi öğrenmiş olduk. Emniyet olarak, jandarma olarak hemen faaliyete başladık. Geçen hafta ne yazık ki 29 tane böyle olay geldi. Bunlardan ne yazık ki 7 tanesini kaybettik. 29 kişi içerisindeki 13 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. 9 vatandaşımız da iyileşerek hastaneden taburcu oldular. 26 ayrı adreste operasyonlar yapıldı. Savcılığın önüne çıkarılan 6 kişi tutuklandı. Toplam 701 litre, yani 1 tona yakın kaçak alkol yakalamamız söz konusu. Bunlar el yapımı. Bununla birlikte 10 kilonun üzerinde de etil alkol yakalandı ki, bunları yakalamasaydık belki de başkalarının zehirlenmesine sebebiyet vereceklerdi" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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