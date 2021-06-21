Son dakika haber! 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KÖPEK ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
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Son dakika haber! 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KÖPEK ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısından beton zemine düşen köpek öldü.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısından beton zemine düşen köpek öldü. Köpeğin düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ziyaret Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında havlayan köpeği gören kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Kısa süre sonra çatıdan beton zemine düşen köpek öldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye yol açtı. Suruç Kaymakamlığı, köpeğin biri ya da birileri tarafından atılıp, atılmadığına yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Son dakika haber! 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KÖPEK ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KÖPEK ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KÖPEK ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KÖPEK ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KÖPEK ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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