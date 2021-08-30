Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servisin devrilmesi neticesinde 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servisin devrilmesi neticesinde 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 29 Ağustos Pazar gecesi saat 01.20 sıralarında Körfez Barbaros Mahallesi D-100 Karayolu yan yol ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada vardiyadan çıkan işçileri taşıyan İsmail P. idaresindeki 41 P 6039 plakalı servis minibüsü, D100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlediği sırada Barbaros Mahallesi mevkiindeki yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızla bariyerlere çarparak yan yatan servis hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 9 işçiden 7'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen işçi servisinin bariyerlere çarptıktan sonra bir anda yol ortasına devrildiği görülüyor. - KOCAELİ

Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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