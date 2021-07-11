Son Dakika | 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu
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Son Dakika | 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu

Son Dakika | 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Edirne'de gerçekleştirilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 1 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı.

Edirne'de gerçekleştirilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 1 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı.

9 Temmuz Cuma günü başlayan ve bugün de devam eden 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tüm heyecanıyla sürüyor. Güreş müsabakaları gerçekleştirilirken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 661 bin TL ile açtığı ağalık ihalesine tek aday olarak katılan mevcut Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 1 milyon 22 bin TL verdi. 661. Kırkpınar Ağalık ihalesini kazanan 3 altın kemer sahibi Selim, 13. kez güreş ağalığı yapacak. - EDİRNE

Son Dakika | 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu
Son Dakika | 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu - Haberler Spor
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