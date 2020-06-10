Son dakika! 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun
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Son dakika! 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun

Son dakika güncel haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki yaş grubundakiler, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

10.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki yaş grubundakiler, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek.

Konya'da dışarıya çıkma kısıtlamaları esnetilen 65 yaş ve üstü vatandaşların bazıları kamu ve banka kurumlarındaki işlerini görürken, bazı vatandaşlar da parklarda vakit geçirdi.

Normalleşme adımları kapsamında ebeveynleriyle dışarıya çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altı gençler ile çocuklar da güneşli havanın tadını çıkardı.

Dedeler ve torunlar birlikte

Güneşli havayı fırsat bilerek Kültürpark'a torunlarıyla gelen 66 yaşındaki İsmail Hakkı Diker, kendilerine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Yapılan düzenlemeyle kendi ihtiyaçlarını giderebileceklerini ifade eden Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde hapis kalmıştık. İhtiyaçlarımızı göremedik. Torunlarımız bu süreçte bize yardımcı oldu. Ancak onların da işbaşı yapmasıyla tamamen yalnız kalmıştık. Yeni düzenlemeyle artık kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz görebileceğiz. Güneşli havada torunlarımla dışarıya çıktık. Cumhurbaşkanımız, İstanbul Kasımpaşa'dan benim çok eski arkadaşım olur. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Dedesi ve babaannesiyle parka gelen Ecrin Nisa Diker de uzun zamandır dışarıya çıkamadığını, yeniden dışarıya çıkabildikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Son dakika! 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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