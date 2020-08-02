Son Dakika | "64"ünden sonra ehliyetini alarak direksiyon başına geçti Son dakika haberi: Şanlıurfa'da yaşayan 64 yaşındaki Zeynep Balın, eşinin pandemi sürecinde sokağa çıkamaması üzerine ehliyet alarak direksiyon başına geçti.

Şanlıurfa'da yaşayan 64 yaşındaki Zeynep Balın, eşinin pandemi sürecinde sokağa çıkamaması üzerine ehliyet alarak direksiyon başına geçti.

Haliliye ilçesi kırsalındaki Kısas Mahallesinde yaşayan 6 çocuk ve 10 torun sahibi Zeynep Balın, çocuklarının işleri gereği farklı illere gitmesi üzerine eşiyle yalnız yaşamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 71 yaşındaki eşi İmam Balın'ın da sokağa çıkamaması üzerine Zeynep Balın evin bütün yükünü omuzladı.

Balın, evin ihtiyaçlarını karşılarken sürücü belgesi olmadığı için otomobillerini kullanamayınca, bu eksikliği gidermek için sürücü kursuna yazıldı.

Pandemi sürecinde motorlu taşıtlar sınavı için hazırlanan kitabı adeta sular seller gibi ezberleyen Balın, ilerlemiş yaşına rağmen ilk kez girdiği sınavı başarıyla geçti. Daha sonra uygulamalı direksiyon dersleri alan Balın, usta öğreticilerin desteğiyle yine ilk uygulamalı sınavdan da başarıyla geçerek sürücü belgesini almaya hak kazandı.

"Trafiğe çıkmak çok güzel bir duygu"

Zeynep Balın, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu, maddi imkansızlıklar nedeniyle daha fazla okuyamadığını söyledi.

Kovid-19'un tüm dünyada olduğu gibi kendilerinin de hayatını etkilendiğini belirten Balın, "Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan dolayı eşimin yaşından dolayı dışarı çıkamadı ve araç kullanamadı. Çocuklarımın tamamı da her biri bir ilde yaşıyor. İhtiyaçlarımızı gidermek için otomobil kullanmak gerekiyordu. Bu nedenle ehliyet almaya karar verdim." dedi.

Balın, sınava hazırlanırken ilk etapta zorluk çektiğini daha sonra ise güzel bir öğrenme süreci geçirdiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde sınavların ertelenmesinin üzerine çalışmak için bolca zaman kazandığını anlatan Balın, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bütün bilgileri öğrendim, ezberledim. Kurs kapalı olmasına rağmen öğreticilerin desteği ve yardımıyla ben sınava baya çalıştım. Sonra ilk kez girdiğim sınavı başarıyla geçtim. Daha sonra uygulamalı direksiyon eğitimine başladım. Direksiyon eğitiminde ben çok hevesliydim ve önceden araba sürmeye meraklıydım. Usta öğreticilerin yardımıyla çabuk öğrendim. Köyde de biraz sürdüm pratik yaptım. Direksiyon sınavını da geçerek ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra zaten güvenim daha da arttı. İlk başta trafiğe önce korkarak çıktım ama sonra korkacak bir şey olmadığını anladım. Trafiğe çıkmak çok güzel bir duygu, çok mutlu oldum."

"Tuttuğunu koparan bir yapıya sahip"

İmam Balın ise eşinin rahatça bir yerlere giderek evin ihtiyaçlarını karşılaması için sürücü belgesine sahip olmasına karar verdiklerini anlattı.

Artık yollarda kadın sürücü sayısının arttığını ifade eden Balın, "Araç kullanmak, ehliyet almak insanın bir uzvu gibi bir ihtiyaç olmuş. Eşim de ehliyet almaya hevesliydi, zaten tuttuğunu koparan bir yapıya sahip bir insan. Hangi işe el attıysa üstesinden rahatlıkla gelmiştir bu güne kadar. Ehliyet alınca da çok mutlu olduk. Fırsat buldukça ben de kendisine direksiyon dersleri vermeye çalıştım." diye konuştu.

Sürücü kursunun usta öğreticisi Mustafa Ay da Zeynep Balın'ın azmini hayran kaldıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde Balın ile telefon üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını ve eğitimi bu şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Ay, Balın'ın herkese örnek olacak bir başarı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA