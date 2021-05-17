Son dakika... 600 yıllık kayadan oyma cami, turizme kazandırılmayı bekliyor

Son dakika haberleri... KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce yapılan kayadan oyma cami, turizme kazandırılmayı bekliyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce yapılan kayadan oyma cami, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi'nde Osmanlı dönemine ait kayadan oyma 600 yıllık cami, turizme kazandırılmayı bekliyor. Mihrap, ayakkabılık ve mumlukları da bulunan 120 metrekarelik cami, mahalleli tarafından belirli aralıklarla temizleniyor.Gülbayır Mahallesi Muhtarı Ümit Karaca, Kayseri'de 2 tane kayadan oyma cami olduğunu belirterek, "Bu camilerin birisi Keşlik Mahallesi'nde diğeri ise bizim mahallemizde bulunuyor. Geçmişte insanlar bu camide ibadet etmiştir. 1956 yılında yukarıya yeni bir cami yapılınca burası köylümüz tarafından koruma altına alınmıştır. Burada Kur'an-ı Kerim öğretilirmiş. Biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda bize yardımcı olursa seviniriz. Turistlerin burayı gezmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN