Son dakika 60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü aşı başladı mı?
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Son dakika 60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü aşı başladı mı?

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Son dakika 60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü aşı başladı mı?

60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Gelen son dakika açıklamalarına göre Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Tarih verildi!

60 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşı çalışmalarında yeni gruplara geçildiğini kaydeden Bakan Koca, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA, AŞILANACAK RİSKLİ GRUPLARI SIRALADI

Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz." ifadesinde bulundu.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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