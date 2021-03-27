Son dakika 60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü aşı başladı mı?

60 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Gelen son dakika açıklamalarına göre Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" dedi.