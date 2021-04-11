Son dakika! 6 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan şahıs JASAT ekibine yakalandı

Son dakika haber: Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, hakkında 6 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, hakkında 6 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Salıpazarı ilçesinde JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı ile aranan ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 6 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şahıs Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı