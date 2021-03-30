Son Dakika | 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti
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Son Dakika | 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de 6 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynadığı sırada üzerine düşen baca çemberi nedeniyle hayatını kaybetti.

Denizli'de 6 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynadığı sırada üzerine düşen baca çemberi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta 6 yaşındaki E.K oyun oynuyordu. Kanalizasyon çalışmalarında kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton taş bir anda E.K.'nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri E.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son Dakika | 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti
Son Dakika | 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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