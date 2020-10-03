6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ATEŞ ETTİREN ENİŞTE VE BABA SERBEST BIRAKILDI
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6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ATEŞ ETTİREN ENİŞTE VE BABA SERBEST BIRAKILDI

03.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:51
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ATEŞ ETTİREN ENİŞTE VE BABA SERBEST BIRAKILDI

SULTANGAZİ'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş ettirdikleri için gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen baba Selami K. ve Mustafa Ş. serbest bırakıldı.

SULTANGAZİ'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş ettirdikleri için gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen baba Selami K. ve Mustafa Ş. serbest bırakıldı.

Sultangazi'de 6 yaşındaki kız çocuğu E.K.K.'nin eline kurusıkı tabanca veren eniştesi Mustafa Ş. (36), havaya 2 el ateş ettirdi. Çocuğun, tabanca ile ateş ettiği anları eniştesi cep telefonuna kaydederken, E.K.K.'nin babası Selami K. (47) görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba ve enişteyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILARGözaltı işlemleri tamamlanan baba Selami K. ve  enişte Mustafa Ş., Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Baba ve enişte savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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