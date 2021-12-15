Son dakika... 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika... 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

 Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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