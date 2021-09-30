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Son dakika... 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika... 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, 19 BC 549 plakalı otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika... 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika... 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika... 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika... 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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